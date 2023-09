Un'altra transizione. Due interviste da incorniciare per salvarsi dall'ambientalismo demagogico

Oliver Zipse e Peter Huntsman, due manager che meriterebbero di essere messi in vetrina per tentare di fare un salto nel futuro contro la demagogia green e i soporiferi politici in versione Cernobbio

Al prossimo Cernobbio, per tentare di fare un salto nel futuro e occuparsi un po’ meno del nostro ombelico, come hanno fatto molti politici, e un po’ più del mondo che ci circonda, ci sono due manager da sballo che meriterebbero di essere messi in vetrina, per provare a ragionare senza pregiudizi su un problema che sarà al centro della campagna per le europee: le frontiere della demagogia green. Il primo manager si chiama Oliver Zipse. Zipse è amministratore delegato della Bmw e in un intervento pronunciato alla conferenza annuale della mobilità di Monaco (Iaa) ha invitato a riflettere su quanto “i piani dell’Unione europea per vietare i veicoli con motore a combustione stanno spingendo i produttori europei di auto più economiche in una guerra dei prezzi con i rivali cinesi che difficilmente riusciremo a vincere”.