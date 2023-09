L'Italia “ecologica” ha bloccato il biometano. E ora i produttori vendono in Germania

Un Paese meraviglioso. Una sessantina di aziende in Italia producono biometano, cioè il metano non estratto dai giacimenti bensì prodotto facendo fermentare scarti agricoli, rifiuti organici e letame degli allevamenti. Una ventina di esse lo trasformano in Gnl, cioè il gas viene liquefatto raffreddandolo a -163 gradi sotto zero. Poi viene caricato su autobotti criogeniche. Viene portato in Germania. E in Germania arrivano i camion italiani con motore a Gnl, fanno il rifornimento di biometano arrivato dall’Italia, poi con il serbatoio pieno tornano in Italia. In Italia (il Paese che ha più automobili a gas in Europa, il Paese popolato da 60 milioni di ecologisti-sì-ma-non-fatelo-qui) c’è un milione di veicoli a metano che non riescono a usare biometano, quello a impatto climatico zero. Nei camion ha un impatto di riduzione della CO2 pari ad almeno il -80% rispetto al gasolio. I camion italiani che vanno in Germania a rifornirsi di metano italiano è l’effetto delle regole della solita Italia che rifiuta il bene raggiungibile e predilige il meglio velleitario di un certificato che dimostri l’origine rinnovabile di quel gas. Non esistono ancora impianti abilitati a ottenere quel certificato. I primi forse tra un anno cominceranno a produrre gas certificato bio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE