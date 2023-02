È ora di smontare la retorica Nimby (anche) sul biogas

Sull’energia i leader nazionali promettono, a livello locale i loro uomini li smentiscono. E così mentre Giorgia Meloni si impegna a rafforzare la strategia italiana di diversificazione geografica e materiale delle fonti di energia, a Piombino (sindaco di Fratelli d’Italia) il rigassificatore è ancora preda di incertezze e ricorsi. E mentre Enrico Letta, segretario uscente del Pd, in campagna elettorale annunciava un grande piano nazionale di risparmio energetico, incentivando gli investimenti delle imprese in energie rinnovabili, a Terlizzi (Bari, sindaco Pd) è sempre bloccato un impianto di biogas alimentato con scarti appunto delle olive, capace di produrre circa 3 mila tonnellate di Gnl, la stessa famiglia di quello che arriva in rete da Stati Uniti e Qatar via nave. Motivo? L’impianto progettato da Sorgenia “è troppo vicino alla vecchia via Appia Traiana, non dimensionato per una filiera corta e per i fabbisogni locali, pensato in un’area non vocata”. È la solita storia, insomma: si faccia pure l’impianto a biogas, ma non in casa nostra. E pazienza se non si potranno trasformare i residui delle olive, come chiedono gli agricoltori, e se i rilievi sono definiti ingiustificati da Sorgenia. I resti delle olive saranno versati direttamente sul terreno, il partito Nimby, che ha fatto riverniciare la nave rigassificatrice di Piombino, vince anche in Puglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE