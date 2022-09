La politica alimentare italiana è schiava delle fake news ambientaliste

Come insegna il blocco di Putin sui porti del Mar Nero, l'eccessiva dipendenza da un’economia estera sul fronte cibo è pericolosa. Mauro Agnoletti: "Ricominciamo a produrre grano, non lasciamo che poche multinazionali decidano i prezzi (e speculino) e mettiamo l'acqua nei tubi, come con il gas"

Il prezzo abnorme del gas? Non è la sola conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina. Putin ha cercato di strozzare l’Europa anche sul fronte alimentare, bloccando il grano in partenza dai porti sul Mar Nero, provocando per qualche tempo carenza di prodotto e costi impazziti per i produttori di pasta e per i distributori di mangimi animali.