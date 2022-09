Dal gas al grano alla siccità, come spezzare il ciclo delle paure

Senza perdere la sua eleganza un po’ algida, Christine Lagarde si è sfilata il guanto di velluto e ha mostrato un seppur incerto pugno di ferro. Il costo ufficiale del denaro sale ancora: il tasso di riferimento passa da zero a 0,75 per cento, il tasso principale all’1,25 per cento. Addio zero interessi, addio èra Draghi. Il circo mediatico-politico squaderna il suo lessico sportivo-militaresco. La Bce usa “l’estintore”, poi passerà al “bazooka”. Quanto al gas “vola”, un po’ in alto un po’ in basso, due settimane fa si pagavano 340 euro al chilowattora, ora il prezzo è planato sotto quota 200. Scenderanno anche le bollette? L’inflazione “galoppa” e non ci siamo più abituati, ma piano con i paragoni, nel 1980 era al 21 per cento, oggi al 9. Le rate “s’impennano”, però quando prezzi e tassi erano vicini allo zero si sono sottoscritti per lo più mutui a tasso fisso. E i risparmi? “Falcidiati” soprattutto se restano sotto il materasso. I depositi in conto corrente sono cresciuti di 509 miliardi di euro l’anno scorso (+45 per cento) arrivando a 1.629 miliardi, un anno di pil. Sarebbe ora di sbloccarli, ma chi si muove mentre soffia il vento e urla la bufera?

