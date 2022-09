Indipendenza energetica: che aspettiamo a estrarre di più?

Il gas in Italia c’è, ma non lo vogliamo. Ieri qui sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha posto una domanda ai partiti: è davvero lesa maestà chiedere alla politica di impegnarsi, nel prossimo governo, per estrarre tutto il gas che ha a disposizione l’Italia scommettendo sull’efficienza non solo degli italiani ma anche dello stato? Il riferimento, naturalmente, è ai 92 miliardi di metri cubi già accertati e certificati che esistono sui fondali dei mari italiani. Assomineraria, l’associazione italiana (aderente a Confindustria) delle aziende attive nell’industria mineraria e degli idrocarburi, ha fatto una stima, presentata al ministero della Transizione ecologica, che prevede la possibilità di poter utilizzare 12 miliardi di metri cubi all’anno di gas italiano portando il divieto a 9 miglia invece che a 12 e investendo sulle piattaforme che esistono già e creando dunque anche nuovi posti di lavoro. Che aspettiamo? Alcuni partiti ci hanno risposto.

