Il flop della tassa sugli extraprofitti

Il termine per pagare l’acconto del 40 per cento dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti per le società energetiche era il 30 giugno. Ma dei 4,2 miliardi di euro che il governo prevedeva di ottenere, ne ha incassati appena 1,2. Oggi scade il secondo termine: chi non ha ancora versato può dare il dovuto pagando una sanzione del 15 per cento, che da domani salirà direttamente al 60 per cento, come stabilito dal governo per spingere le imprese a pagare. E’ però probabile che molte società non paghino nemmeno entro questa scadenza.

