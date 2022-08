Il caro bollette è un test sul pragmatismo della politica. Vedi alla voce debito buono

L'apertura tedesca al tetto al prezzo del gas e l'intenzione della Commissione europea di riformare il mercato dell'energia sono ottime notizie, ma il 2023 sarà l'anno in cui lo stato italiano dovrà fare debito buono per superare la dipendenza energetica da Mosca

Al direttore - Il vertiginoso aumento del prezzo del gas e, con esso, dell’elettricità rafforza uno scenario di incertezza e sofferenza. Il costo dell’energia è oggi un peso insostenibile per le famiglie e le imprese del nostro paese. Ogni giorno, noi imprenditori dobbiamo compiere sforzi enormi per far quadrare i conti, tenere in piedi le aziende e preservare i posti di lavoro. Le recessioni e le difficoltà fanno parte del ciclo economico, ne siamo consapevoli. Ma oggi, senza alcuna recriminazione, la verità è che stiamo davvero navigando a vista nella tempesta perfetta.