Meno retorica, più fatti. Cosa si può chiedere a un governo per intervenire sulle bollette

I margini di intervento a livello nazionale sono ridotti, ma l'esecutivo può ricorrere ai sostegni per famiglie e imprese. Inoltre è possibile dividere i prezzi dell’energia elettrica prodotta dal gas da quelli delle altre fonti, così da abbassare il conto per gli utenti

Al direttore - Perché sta aumentando tanto il prezzo del gas e perché si riflette sulla bolletta energetica? Per capire cosa sta accadendo dobbiamo comprendere due processi di formazione del prezzo: quello del gas, appunto, e quello dell’energia elettrica. E per farlo dobbiamo conoscere il significato degli acronimi Ttf, Pun, Smp e Psv. La classe politica che è chiamata ad intervenire conosce a malapena il significato di questi termini. Ma andiamo con ordine: Ttf, Title transfer facility, è l’indice di mercato del gas naturale alla borsa di Amsterdam, dove avviene la compravendita per tutta Europa, e si compone del Ttf Spot, il prezzo del gas consegnato a breve termine, il giorno dopo, e del Ttf Future, i contratti a lungo termine.