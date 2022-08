“Eccezione iberica” del Portogallo, tra rinnovabili e rigassificatori

Lisbona è al quinto posto in Europa per quota di energia verde e meno dipendente dalla Russia rispetto a molte altre capitali europee. La soluzione del tetto nazionale al prezzo del gas e i progetti per superare la crisi

Alla Penisola iberica, quella dei più fieri indipendentismi che notoriamente affliggono Madrid, i colpi migliori riescono quando anche il Portogallo, nazione da sempre indipendente, si unisce al vicino spagnolo in una battaglia comune. L’ultima è stata la richiesta di un’“eccezione iberica” al tetto del gas: 48,75 euro a megawattora per il gas naturale utilizzato nelle centrali termoelettriche. La misura, approvata da Bruxelles in considerazione anche della scarsa interconnessione energetica con quella parte di Europa che per spagnoli e portoghesi è “al di là” dei Pirenei, è entrata in vigore da metà giugno e resterà fino al 31 maggio dell’anno prossimo. Poi si vedrà.