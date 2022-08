Energia, ecco il modello francese che piace a Salvini

Parigi. La scorsa settimana, la Francia, sulla scia degli altri paesi europei, ha registrato un aumento esponenziale dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità per il 2023: oltre 1.000 euro per megawattora (MWh) contro circa 85 euro/MWh lo scorso anno. Sono due principalmente i fattori che spiegano questa esplosione delle tariffe, come spiegato dal quotidiano economico Les Echos. Il primo è la sospensione dei flussi di gas provenienti dalla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Numerose centrali termiche utilizzano il gas per generare elettricità, e poiché si è fatto più raro con la chiusura progressiva dei rubinetti russi il suo prezzo è salito molto. La seconda ragione, tanto influente quanto la prima, è che in Francia soltanto 24 su 56 reattori nucleari sono attualmente in funzione. I restanti 32 sono fermi a causa di problemi di corrosione, fatto che riduce drasticamente la produzione di energia elettrica in Francia e fa di conseguenza lievitare i costi (i problemi strutturali del parco nucleare francese hanno inoltre costretto Parigi, nel primo semestre del 2022, a importare grandi quantità di elettricità dall’estero e a dimezzare le esportazioni rispetto ai semestri precedenti, secondo un rapporto della piattaforma di analisi dei dati energetici EnAppSys).

