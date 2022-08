Madrid ha un piano salvagas per Berlino (che passa per l'Italia)

Sánchez e Scholz si incontrano: sul tavolo c'è un importante investimento per il trasporto del gas fino all'Europa centrale. L'ostacolo è la perplessità francese. E il piano B prevede una "via italiana"

Oggi il premier spagnolo Pedro Sánchez, appena rincasato da un giro diplomatico in America Latina, incontrerà in Germania il collega Olaf Scholz e presenzierà a una riunione con tutto il governo tedesco nel castello di Meseberg, a qualche decina di chilometri da Berlino. I due più importanti capi di governo socialisti dell’Unione europea si confronteranno sui temi energetici e in particolare su come forzare (o aggirare) le perplessità francesi intorno agli investimenti urgenti per potenziare le infrastrutture per il trasporto del gas.