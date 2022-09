Putin ha sbagliato i calcoli sul grano

La Fao ha rilevato che in agosto, per il quinto mese consecutivo, i prezzi alimentari mondiali sono diminuiti. Così il presidente russo si trova a dover fronteggiare un ribasso nelle attese di entrate dall’export di cereali e a dover ancora più dipendere dai buoni uffici del leader turco Erdogan

Il tentativo, guidato da Vladimir Putin, di ricattare il mondo riducendo sotto al minimo vitale il commercio del grano è in corso da mesi parallelamente al tentativo di congelare industrie e famiglie lasciandole senza gas. In entrambi i casi il presidente russo sconta una certa semplicità di ragionamento, molto efficace nella fase propagandistica (quella con cui si fa dire che il conto delle sanzioni arriva a chi le ha messe e non a chi le subisce), ma difficilmente in grado di avere conseguenze nella realtà dei mercati e degli approvvigionamenti mondiali.