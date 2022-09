I russi di Berlinograd

L’emigrazione durante l’Urss e dopo l’invasione dell’Ucraina, gli espatriati di ieri e di oggi. Grigorij Arosev ci racconta come vivevano e come vivono gli intellettuali che lasciano Mosca per la Germania, a partire da Nabokov

Abbiamo proposto il coreano, il marocchino, l’israeliano e l’italiano. Grigorij Arosev, senza esitazioni, ha scelto quest’ultimo e noi lo portiamo in una pizzeria napoletana. Siamo a Schöneberg, cuore della comunità omosessuale di Berlino. Nei dintorni hanno abitato Vladimir Nabokov, Wystan Hugh Auden e David Bowie. Capelli brizzolati pettinati all’indietro, t-shirt rosa con scollo a V e zainetto, Grigorij arriva con qualche minuto di anticipo, come si usa in Germania. Non facciamo in tempo a sederci a un tavolino all’esterno (pericolosamente vicino alla ciclabile su cui sfrecciano bici come treni ad alta velocità), che Grigorij ci chiede se abbiamo mai sentito parlare della nave dei filosofi. “Si tratta in realtà di due navi che nell’autunno del 1922 hanno portato a Stettino, allora in Germania, gli intellettuali avversi al regime bolscevico”, racconta Grigorij. “Adesso per gli intellettuali che scappano dalla Russia si parla dell’aereo dei filosofi.”