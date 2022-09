In Germania i prezzi alti generano insofferenza verso la guerra. E proteste

Berlino. L’autunno in Germania arriva presto e per la Linke quello alle porte sarà molto caldo. “Un autunno bollente contro il freddo sociale” è lo slogan del partito socialcomunista che ha annunciato una serie di manifestazioni. Ogni lunedì la Linke scende in piazza per protestare contro la politica energetica del governo e le sue ricadute sul portafogli dei cittadini. Con abbondante dose di autolesionismo, il partito erede del regime della Ddr ha battezzato questi cortei “Montagsdemo”, ispirandosi ai massicci cortei del lunedì a Lipsia che dal 1989 contribuirono al collasso della Germania est.

