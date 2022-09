Niente catastrofismo sui mutui

La decisione della Bce di alzare il tasso di riferimento, che passa dallo 0,50 a 1,25, allo scopo di raffreddare le tendenze inflazionistiche, sebbene attesa e preannunciata, suscita qualche preoccupazione, soprattutto per l’effetto automatico di aumento del costo dei mutui variabili. Però va detto che se l’aumento può sembrare particolarmente alto, il costo complessivo dei mutui, che resta inferiore alla metà dell’inflazione, resta assolutamente sopportabile, almeno in termini generali. Naturalmente ci sono casi in cui la somma di tutti gli aumenti rende difficile tirare avanti, e le lamentele di chi si trova in questa situazione sono comprensibili. Però il ruolo della Banca centrale e delle altre istituzioni europee è quello di contrastare i fenomeni pericolosi alla loro radice: se si riuscirà a mettere un tetto al costo dell’energia (già calato solo per l’annuncio di questa intenzione) e se si otterrà di fermare la spirale inflazionistica in attesa di ridurla nel medio periodo, bisognerà dire che Bce e Commissione hanno fatto il loro lavoro.

