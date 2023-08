Contro le ecoansie è l'ora di un ragionevole climate optimism

Non è vero che non stiamo facendo nulla, non è vero che non si può fare nulla. Anzi, sappiamo come evitare che le cose peggiorino e stiamo facendo progressi. Meno notizie catastrofiste non verificate, più dati. E bravo Serra contro la sinistra del pessimismo

Gli eco-ansiogeni faranno piangere il mondo, gli eco-ottimisti invece lo salveranno. L’università di Harvard ha aperto sul suo sito una sezione interessante che consigliamo a Michele Serra (che venerdì scorso, su Repubblica, ha suggerito alla sinistra italiana di essere meno ostaggio del pessimismo). La sezione è gestita dalla “T. H. Chan School of Public Health”, la migliore scuola di salute pubblica al mondo, il titolo della sezione è già un manifesto politico. Prendete fiato e i sali e fate due passi in un mondo nuovo: il “climate optimism”. Di che si tratta? E’ la stessa università a spiegarlo in poche righe. “L’ottimismo climatico non riguarda il negare ciò che possiamo vedere con i nostri occhi o ignorare il nostro dolore per ciò che abbiamo perso. E’ capire che sappiamo come evitare che le cose peggiorino e che stiamo facendo progressi”. E così, per rispondere a questa esigenza, Harvard ha creato un palinsesto mensile di buone notizie legate al clima. Obiettivo: offrire “una boccata d’aria fresca, direttamente dalla pala di una turbina eolica”.