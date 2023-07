Contro i piagnoni dell'ecoansia (ministro compreso)

Al Festival di Giffoni, dedicato ai giovani, una bella ragazza con tono accorato e sincero si dice affetta da ecoansia, esordisce così, proprio così, con una dichiarazione di impronta giornalistica, poi piange al microfono, dice che la terra brucia, che la sua Sicilia brucia, che sente di non avere un futuro, che non vuole avere figli, che non sa niente del clima ma non capisce come si possa pensare a un orizzonte di dieci, quindici anni, e piange ancora, rivolta al ministro dell’energia Pichetto Fratin, alla platea commossa, e infine gli domanda se non abbia anche lui paura del futuro per i suoi figli e per i suoi nipoti. Il ministro che fa? Piange anche lui, parla del dubbio che sarebbe la sua forza, chissà, esita, gigioneggia, forse la ragazza ha ragione, s’intende a visionare il clip, anche lui ha paura per figli e nipoti, anche lui ha ecoansia, e s’interrompe, la voce si incrina, poi la recita collettiva, il coro tragico di Giffoni, finisce su un tono di demoniaca stupidità collettiva, di emozionalismo sensazionalista. Che vergogna, che profondissima vergogna.

