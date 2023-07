Isola Montecristo. Viaggio in Sicilia, dove non si può arrivare né partire

Catania era la Milano del sud e la capitale della destra siciliana. Ora è una città bloccata e irraggiungibile. È bastata una scintilla di una stampante per mandare in tilt l’aeroporto e rivelare il volto clientelare dell’autonomia

Hanno risolto il problema: insieme ai voli hanno dirottato la lingua italiana. In Sicilia non si dice ho “preso” il treno o l’aereo. Qui, aerei e treni, si “trovano”. Seduta sopra un bus, sul traghetto Caronte, tra Villa San Giovanni e Messina, la professoressa Mara Conte riconosce che “siamo stati fortunati. Abbiamo trovato un treno. Almeno uno”. Almeno. E’ il treno veloce 8191, Italo, Roma Termini-Reggio Calabria, con successivo collegamento navetta fino a Catania. Sono otto ore e venticinque minuti di viaggio. Saranno nove alla fine. Al momento, questa, è la modalità più veloce, e sicura, per raggiungere la Sicilia. Il compagno di Mara, Salvo, anche lui professore, dice che “abbiamo il climatizzatore. Almeno. E c’è pure il cavo per ricaricare il telefono”. Almeno.