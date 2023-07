Il clima è sempre cambiato, c'è chi lo nega e chi incolpa solo l'uomo

"Senza precedenti”. Spesso e volentieri la narrazione odierna degli eventi estremi contiene questa dizione. Nella maggior parte dei casi non è scientificamente corretta. Eventi del tutto paragonabili a quelli attuali sono già accaduti in passato. Non è mai esistito un clima buono reso cattivo dalle emissioni antropiche. Per averne conferma è sufficiente consultare l’archivio di un qualsiasi quotidiano. Facciamo solo un paio di esempi. Sulla Stampa del 27 giugno 1982 si trovano questi titoli: “Caldo soffocante e incendi nel meridione, quaranta feriti per i nubifragi al nord”; “Due bambini morti in Sicilia stroncati dalla grande calura”; “Milano, strade bloccate dalla pioggia. Il vento ha spezzato decine di alberi”; “Novara allagata”; “Tromba d’aria sul lago d’Iseo: giovane morto”; “Nel Vercellese in dodici minuti caduti 30 centimetri di grandine”; “Morto un agente per il caldo in Sardegna”; “Binari bollenti, c’è il rischio di deragliare”. O, per risalire più indietro, su Stampa Sera del 6 luglio 1965 si legge: “La furia del tornado su Emilia e Veneto. Duemila case danneggiate a Vicenza”; “Furioso temporale su Milano: due morti”; “Le grandinate devastano le campagne del Piemonte”; “A 110 all’ora le raffiche su Ferrara”; “Tre auto scagliate dal vento nei campi che costeggiano l’autostrada del Sole”. Altrettanto sbagliato è il sostenere, come fanno coloro che stanno nella curva opposta a quella nella quale si agitano i catastrofisti, che il clima è sempre cambiato e, dunque, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il clima è sempre cambiato ma da centocinquanta anni le attività umane hanno aggiunto un ulteriore elemento di perturbazione. Che, ci dice l’Ipcc, ha già avuto effetti in termini di aumento della temperatura media della Terra e di frequenza delle ondate di calore e di riduzione dei periodi di freddo anomalo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE