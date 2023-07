"Ipotesi prive di riscontro": il metodo Crisanti bocciato dal tribunale dei ministri

C’è persino una impiegata presso gli uffici amministrativi dell’ospedale di Alzano Lombardo, cioè una persona viva e vegeta, nell’elenco delle vittime per Covid-19 conteggiate dalla procura di Bergamo sulla base della “super consulenza” redatta da Andrea Crisanti. Basterebbe questo per capire quanto l’inchiesta sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana sia stata strampalata. Ma in realtà c’è molto altro. “Ipotesi sfornita del ben che minimo riscontro”, “congettura priva di basi scientifiche”, mancanza di “nessi causali”: sono alcune delle espressioni usate dal tribunale dei ministri di Brescia nell’ordinanza con cui ha archiviato le posizioni di Attilio Fontana e altri 12 indagati.

