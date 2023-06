Le motivazioni dell'archiviazione di Conte e Speranza nell'inchiesta Covid

Il Tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato le posizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, indagati nell’inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. Entrambi erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa. In ventinove pagine di motivazioni, il collegio giudicante ha demolito l’impianto accusatorio, che si basava anche su una perizia redatta dal microbiologo Andrea Crisanti (oggi senatore del Pd), secondo la quale la tempestiva applicazione della zona rossa avrebbe risparmiato 4.148 decessi. “Agli atti – scrivono i giudici – manca del tutto la prova che le 57 persone indicate nell’imputazione, che sarebbero decedute per la mancata estensione della zona rossa, rientrino tra le 4.148 morti in eccesso che non ci sarebbero state se non ci fosse stata la zona rossa”. “Il prof. Crisanti – si legge subito dopo – ha compiuto uno studio teorico ma non è stato in grado di rispondere circa il nesso causale tra la mancata attivazione della zona rossa e la morte di persone determinate. La contestazione dell’omicidio colposo in relazione alla morte delle persone indicate in imputazione si basa quindi su una mera ipotesi teorica sfornita del ben che minimo riscontro”.

