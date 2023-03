Le mille contraddizioni dell'indagine sulla gestione della pandemia

Più che a un’indagine giudiziaria, quella chiusa dalla procura di Bergamo sulla gestione del Covid-19 nei primi mesi della pandemia, assomiglia a un’inchiesta di natura politica e mediatica. Politica perché, con la loro iniziativa penale, i pm bergamaschi sono arrivati a sindacare le scelte assunte dai vertici del governo, della regione Lombardia e delle massime istituzioni sanitarie nella loro legittima discrezionalità politica, in una fase caratterizzata da urgenza, eccezionalità degli eventi e scarsità di informazioni scientifiche sul virus. Un’indagine basata sul “senno del poi”, in cui sostanzialmente si imputa al governo di non aver istituito con i tempi “giusti” la zona rossa nei comuni della Val Seriana, tra cui Alzano Lombardo e Nembro, nonostante l’aumento del numero di contagi nell’area. Tra la fine di febbraio e l’8 marzo 2020, giorno in cui l’intera Lombardia diventò zona rossa, regione e governo decisero invece di intervenire con misure meno drastiche, come la chiusura delle scuole e la sospensione delle manifestazioni. Tutto ciò, a detta degli inquirenti, fu sbagliato.

