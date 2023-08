Tra castità e libertinaggio, si vede ben poco eros all'orizzonte futuro

Il futuro del sesso ce lo ha indicato Tuzzi. Badate bene, non sto parlando di Tootsie, il film in cui Dustin Hoffman si traveste da donna, ma del caposezione Hans Tuzzi, alto funzionario del ministero degli Esteri, personaggio dell’Uomo senza qualità di Robert Musil. A margine della sua attività Tuzzi coltiva una sua eccentrica erudizione, e in una magnifica pagina del romanzo passa in rassegna gli stravaganti costumi sessuali delle sette gnostiche dei primi secoli cristiani. Alcune erano contrarie al matrimonio e praticavano l’astinenza, altre perseguivano una castità misteriosa per il mezzo insolito dei riti orgiastici. Gli adepti di una setta si castravano, ritenendo la carne femminile un’invenzione del diavolo, mentre in un’altra setta uomini e donne partecipavano nudi, insieme, alle cerimonie religiose. Cordiale e compendioso, il caposezione Tuzzi concludeva così: “Gli uni facevano una cosa e gli altri l’esatto contrario, ma tutti più o meno per le stesse ragioni e convinzioni”. E’ una questione arcinota agli studiosi dello gnosticismo, la compresenza paradossale di ascetismo e libertinismo, e un modo persuasivo di sciogliere il paradosso è appunto quello di Tuzzi: quando si odiano il corpo e la materia, come la massima parte degli gnostici antichi, castigarlo con l’astinenza o oltraggiarlo con lo sfrenamento sono due vie altrettanto legittime.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE