Il codice novecentesco di cornuto e cornificatore s'è spezzato e le parole hanno la meglio sui corpi

Ve le ricordate le corna? Non c’è bisogno di vergognarsi. Faccia un cenno col capo chi ha fatto parte del club, attivo o passivo. C’era, c’è sempre stato e ci sarà almeno un traditore in ogni relazione, la storia si ripete e cosa c’è da offendersi. La relazione solida genera mostri in numero di due, questo è il punto, e l’amante è solo il rimedio che consente stabilità sul lungo periodo. A rassegnazione l’umanità è messa bene da secoli, ci eravamo abituati tutti, sposati e no, e infatti per corna non si lasciava più nessuno. Gli amanti se n’erano fatti una ragione, i cornuti pure. Non s’abbandona un matrimonio lasco, che tu sia il tradito o il traditore. Si faranno cose porche in costanza d’impegno. Il funzionamento della macchina infernale è noto: il traditore, dotato di riserve morali per strafottersene dell’altrui sensibilità, appunto se ne strafotte, esercita il suo diritto a farsi passare gli sfizi erotici dove più gli aggrada e cade in piedi in modo egregio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE