Regionale e sentimento. In viaggio sul treno per Bari: i lanzichenecchi sono altrove

Camicia Caliban di lino azzurro, pantaloni Boggi avio, cintura borchiata Cuoieria Fiorentina, mocassini Timberland scamosciati, calze di cotone blu di cui ho dimenticato la marca, o forse non l’ho mai saputa, zainetto Tumi, occhiali Persol, profumo Bergamotto di Calabria Boellis… Quasi non mi riconosco, è molto difficile che esca di casa così sciolto, abitualmente sono più formale, la giacca me la metto sempre. Salvo eccezioni meteo e valide giustificazioni: non voglio arrivare a Bari fradicio di sudore. Ah, niente orologio, non porto l’orologio dal tempo dei primi cellulari dunque, se non ricordo male, dal millennio scorso. In questo sono un ragazzo moderno. Il treno è un regionalino che va da Barletta a Fasano. Le mie fermate saranno Bisceglie (la città di Marcello Veneziani), Molfetta (la città di Gaetano Salvemini), Giovinazzo (la cittadina di John Turturro), Bari Santo Spirito (la frazione di non so chi), Bari Palese Macchie (la frazione dell’aeroporto), Bari Zona Industriale (mai capito quali industrie vi allignino), Bari Centrale. La città di San Nicola e del Petruzzelli, di Bari Vecchia e del Murattiano, di Laterza e della famiglia Carofiglio, della Fiera del Levante (ma esiste ancora?) e di Luciano Canfora (lui esiste ancora di certo, continuano a intervistarlo sulla qualunque), la città della focaccia, della tiella, del polpo sbattuto, degli spaghetti all’assassina, e della Gazzetta del Mezzogiorno che, sempre se non ricordo male, fu il primo quotidiano a darmi una rubrica. Ma questo è passato remoto mentre il presente, un articolo di pochi giorni fa, consiste nella più bella recensione che “La ragazza immortale” potesse sperare: “Ecco il Grande Romanzo Italiano senza il formato dizionario, dalla rapidità che è insieme densità, del più iconoclasta e inimitabile rappresentante delle patrie lettere, con una scrittura totale dove convergono la prosa, la musica, la poesia, le arti figurative e l’amore”. Le parole di Enzo Verrengia sul mio romanzo sembrano leggermente esagerate perfino a me e però non posso dire che non mi abbiano toccato e oggi nutro ancor più simpatia per la città in cui sono state stampate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE