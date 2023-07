È peggio il viaggio in treno di Alain Elkann o la nota imbarazzata del cdr di Rep?

In fondo, il comico fastidio di Elkann senior per i giovani "lanzichenecchi" tatuati, con i quali si ritrova suo malgrado a condividere una carrozza in prima classe sull'alta velocità per Foggia, suona meno falso del comunicato della redazione

"Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandeburgo”. Chi mai saprebbe tenere la cadenza lanzichenecca e il ritmo di tamburo di Don Lisander per dipingere quei giovani spauracchi che nemmeno saluterebbero un signore ben vestito, dacché “son diavoli, sono ariani, sono anticristi”? Nessuno di noi, ovvio, tantomeno i tastieristi che irridono sul web. Di certo quei nuovi lanzichenecchi, quei giovani sguaiati che vengono “dal nord” (“son diavoli, sono ariani”) con i cappellacci da baseball, “che parlano ad alta voce come fossero i padroni del vagone”, “usando parolacce e un linguaggio privo di inibizioni” non si possono infilzare con la stilografica e lo stile di un Proust in francese, stazzonato quanto un abito di lino. Diamine, fa ridere solo a pensarci. Ma c’è qualcosa di candido e donchisciottesco nel viaggio in treno fino a Foggia di Alain Elkann, elegante e muto, in prima classe ma costretto a scoprire i barbari, senza saperne dire nulla. Manzoni, che era conte, i suoi umili li conosceva e amava, mentre Elkann li teme solo. Ma in fondo il suo comico imbarazzo suona meno falso del comunicato del cdr del giornale di proprietà dei suoi figli e che ha pubblicato la breve nota di viaggio.