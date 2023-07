Siamo un paese di letterati. Perché della tecnologia ci manca persino l'abc

Il sostantivo mismatch non va molto di moda, non stimola chissà quali riflessioni, eppure è uno dei quattro pilastri che fondano la natura umana (gli altri tre sono: sintomi, trade off e precursori naturali). Però che peccato, eh. Ci applichiamo alla cronaca spicciola, siamo combattivi per facezie e dimentichiamo l’essenziale. Il mismatch segnala una dissonanza. Sì, una dissonanza esistenziale tra noi e l’ambiente, nel senso che noi rimaniamo i soliti idioti ma l’ambiente cambia molto e più cambia, più abbiamo difficoltà a capirlo. Più diventiamo idioti, più lasciamo libero spazio a certi psicologi (spopolano sul web) che ci spiegano come fare a diventare meno idioti (naturalmente seguendo il loro corso personalizzato). Il fatto è che la tecnologia ha reso il mondo un posto migliore ma diverso dal nostro ambiente di routine (lavorare la terra). Dovremmo quindi fare un grande sforzo di adattamento per metterci alla pari, cosa alquanto difficile, da qui il mismatch. Molto probabilmente, la nostra mente così pigra per allenarsi dovrebbe imparare l’abc tecnologico: sarebbe un insegnamento fondamentale. Può sembrare strano ma ci sono invenzioni che usiamo con grande naturalezza e di cui, non dico ignoriamo la portata (e per forza, è una conseguenza del mismatch) ma non sappiamo nemmeno identificarle (poi, è chiaro sarebbe utile provare a capire come funzionano).

