Dalle maglie della serie A ai biglietti gratis. Le iniziative per la Festa della Mamma

I dati dello shopping on line indicano come ormai i regali più gettonati rientrano nelle categorie abbigliamento, cosmetici e tech. Ma non ci sono solo i doni dei figli: anche molte aziende italiane hanno pensato a offerte e promozioni per le mamme

È la Festa della Mamma la più grande occasione commerciale di regali dopo il Natale, e tradizionalmente nelle scuole italiane per quel giorno i maestri e soprattutto le maestre fanno fare disegni e anche oggettini artigianali che la maggior parte delle mamme conserverà per tutta la vita. D’altra parte, la Festa della Mamma fu istituita in Italia su iniziativa di un senatore che era anche sindaco di Bordighera, e che guardava alle possibili ricadute economiche in vendite di mazzi di fiori per i suoi elettori. Si acquisano dunque piante in quantità, e per esempio le azalee servono tradizionalmene a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Ma anche cuori di biscotto per la mamma vengono venduti per la ricerca sulle malattie rare.

Negli anni '60 andava molto di moda una medaglietta per la Festa della Mamma che ogni maggio veniva pubblicizzata su Topolino e ciondoli simili vengono messi in vendita ancora. Ma i dati dello shopping on line indicano come ormai i regali per la mamma più gettonati rientrano nelle categorie abbigliamento, cosmetici e tech. Dal 10 al 12 maggio 2024 i principali negozi on line offrono poi per le mamme 70 e-book a prezzo scontato.

Non è solo regalo e poesie comunque. In Serie A, ad esempio, i giocatori di Milan, Torino, Genoa, Verona, Udinese, Lecce e Cagliari metteranno sulle maglie i cognomi materni. Le maglie saranno poi vendute, e il ricavato devoluto a progetti per difendere i diritti delle donne nel Terzo Mondo.

Ricordando che sono donne il 44% dei componenti del suo Cda, il 46% dei quadri e dirigenti, il 53,5% dei suoi dipendenti e il 60% dei suoi direttori, Poste Italiane, e anche illustrando suoi programmi come Mums at work per faciitare il rientro delle neo-mamme al lavoro o gli asili PosteBimbi presenti nelle sedi di Roma e Bologna, Poste Italiane ha realizzato due colorate cartoline filateliche, che saranno in vendita al prezzo di 1,00€ (in formato puzzle al prezzo di 5,00€) negli uffici postali con sportello filatelico, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale. Negli stessi Spazio Filatelia sarà disponibile, dal 6 al 13 maggio, anche l’annullo speciale a datario mobile, mentre negli uffici postali con sportello filatelico l’annullo lineare da utilizzare insieme a quello a datario mobile.

Domenica 12 maggio 2024, in occasione della Festa della mamma, i castelli, siti archeologici, musei e sedi espositive riservano l’ingresso gratuito per tutte le mamme in compagnia dei figli. A Milano c'è anche una apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia. A Roma il sabato precedente il MAXXI offre un brunch per famiglie con bambini da 0 a 12 anni, con animatrici che se ne occupano.

A Valmontone MagicLand, il parco di divertimenti più grande del Centro-Sud, offre per tutto maggio un boglietto omaggio mamma a ogni acquisto di un biglietto gornaliero intero on line. Ingresso omaggio per le mamme anche al parco acquatico Zoomarine di Torvaianica, assieme a un menù pranzo, a un programma “Incontra i Delfini” e a una giornata a tema medioevale,

Simile lo spirito con cui le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia offrono il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero di ogni adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante che prenoti contemporaneamente, relativamente alle prenotazioni effettuate fino al 12 maggio di Moby per Sardegna e Corsica e di Tirrenia per la Sicilia fino al 30 settembre.