Opere che sfidano la storia: l'artista greco Kounellis all'Accademia delle Belle Arti di Roma

All’interno dell’Accademia delle Belle Arti di Roma ha preso vita dopo un accurato restauro durato qualche mese la Galleria Accademia Contemporanea. Voluta dalla direttrice Cecilia Casorati, la Galleria occupa uno spazio all’interno del cortile dell’Accademia: un passage che collega piazza Ferro di Cavallo con Passeggiata di Ripetta. Siamo nel cuore di Roma, a pochi metri da Piazza del Popolo e da tutta una nostalgica memoria artistica che permane ancora tra le strade a uso e consumo di turisti e agenzie immobiliari. L’Accademia delle Belle Arti pare oggi quasi fuori luogo all’interno di uno struscio più da happy hour che da vernissage, così costretta tra enoteche, negozi d’arredamento e Bulgari (inteso come hotel) e il bianco maritozzo di Richard Meier che contiene l’Ara Pacis in quello che fu l’ultimo tentativo di portare il contemporaneo a Roma, inteso come architettura ma interpretato come marziano. E risulta così ancora più efficace la scelta di Cecilia Casorati di ripristinare uno spazio pubblico che possa interpretare i tempi legandoli finalmente in un discorso tutt’altro che apparente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE