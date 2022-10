I figli del disamore. Un catalogo delle rotture

Nei lutti del cuore non c’è logica: ognuno va per conto suo. C’è chi s’offende, chi scompare, chi si sbraca del tutto e chi tutto dimentica. Se i filosofi antichi ci tripartivano in materialisti, esseri spirituali e morbide vie di mezzo, a distanza di millenni è chiaro che sono i primi – i passionali – a nutrire i notiziari del malamore. Eppure nel vaso dello showbiz, sempre colmo di addii, sorprende oggi l’opzione Capotondi. Ricapitoliamo. Sappiamo che lui, Andrea Pezzi, e lei, Cristiana Capotondi, stanno insieme per quindici anni. La storia si chiude ma la porta resta generosamente aperta se lei si scopre fecondata da un altro e lui l’accompagna nella gestazione di un figlio che non è suo. Un santo? Un san Giuseppe moderno?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE