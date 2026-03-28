Meglio soli che rimbambiti? La memoria è single

Hai preso l’abitudine di segnarti sulle note dello smartphone, oltre ai classici step da agenda lavorativa, anche quello che manca in frigo, o una cosa che devi dire a tua figlia. Oltre a tutte le password per entrare dove devi entrare, che si accumulano, e le temi. Sai che è sbagliatissimo, questione di security, ma ormai la tua vera preoccupazione è un’altra: riuscire a ricordare. O a non dimenticare. Ti sei costruito, per alleviarla, una tua verità: sei al mondo da parecchio, le cose succedono, si archiviano, e lo spazio è quello che è. Se dimentichi, è per fare posto.

Selin Karakose, coordinatrice della ricerca, condotta per 18 anni su individui d’età compresa dai 50 ai 104, ipotizza che chi non si sia mai sposato tenda a socializzare di più, per forza maggiore: il single deve sbattersi, alzare le chiappe, e con quelle le sinapsi, per incrociare qualcuno dal vivo, che abbia una temperatura e un odore, e per mantenersi indipendente nel quotidiano. Il perché in America si investano tempo e denaro per queste ricerche meriterebbe una nuova ricerca, ma resta il risultato, che stimola un vade retro alla convivenza: meglio soli che rimbambiti. Intanto i nuclei occidentali monosapiens sono già sempre più abbondanti. La coppia è già ampiamente percepita come spazio dove ci si basta, e ci si adagia. Dove ci si odia, nel più drammatico dei casi. E riprodursi, non ne vale la pena. Il ci si spegne, sarebbe il minore dei mali. Soli è bello, soprattutto quando in casi estremi hai l’umano artificiale a cui affidare lo scambio verbale, o un cane, da cui ricevere l’affetto unico, incondizionato. Nessuno che ti metta in discussione. Più prosaicamente: nessuno che ti scassi l’eccetera. Poi, per chi ti spingerà la carrozzella, basterà ricordarsi che va pagato.