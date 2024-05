Dall'albergatore di Bergamo che non ospita ebrei ai casi nei campus. Storie di antisemitismo

“Ho un albergo e ho bandito gli ebrei dal venire bloccandogli le prenotazioni”. Oppure “il mondo è in pericolo da sempre per colpa degli ebrei”. Sono alcuni dei commenti scritti sui social da un albergatore di Bergamo Alta, proprietario della struttura “Le Funi”. Un esempio di odio antisemita che secondo l’Anti-Defamation League, una delle principali organizzazioni che monitorano il fenomeno, è diventato “uno tsunami”. Come nelle università, dove l’Intifada lanciata dai gruppi pro Palestina rischia di aggiornare l’elenco dei casi registrati dal 7 ottobre in poi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE