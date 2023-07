Città d'argento in una sfera di diamante: Musil a Roma

Dovette apparirgli simile a una epifania madreperlacea, con la luna a picco sulle immote acque del Tevere, specchiata di tre quarti nel ventre cavo di Castel Sant’Angelo. E solo ripensandoci anni dopo, nel rileggere un passo centrale de ‘Il piacere’, di D’Annunzio, Robert Musil riconobbe nel peso di quel ricordo, silenzioso e glaciale, Roma, ‘città d’argento chiusa in una sfera di diamante’, la città che aveva dolentemente visitato anni prima. E c’è un pudore, nutrito di silenzio claustrale, nel definire, descrivere e concepire i soggiorni romani del grande romanziere austriaco. Perché, a ben vedere, oltre una via a lui titolata, la memoria di quel viaggio si è vestita di un senso schivo che se ne sta obliquo rispetto lo scorrere della storia, e dell’esistenza. Perché con l’eccezione degli studi specialistici, Musil a Roma fu meteora quasi fastidiosa per certa mitografia. A differenza di molti altri intellettuali che tra fine settecento e tutto il corso dell’ottocento, da Goethe a Taine, erano sciamati su Roma per riceverne essenziali e abbacinanti vibrazioni, e che pure della città un tempo eterna avevano conservato un ritratto interiore ambivalente e oscillante tra sontuosa bellezza e sciatta volgarità, Musil si perse nella mirabolante contemplazione del piccolo, del minuto, dell’apparentemente insignificante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE