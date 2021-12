Musil aveva capito che “la stupidità supponente è la vera malattia della cultura”

La stupidità, questa gigantessa. Questo leviatano. Questa creatura eterna, proteiforme e inafferrabile. Accendi la tv e ti aggredisce, ascolti la radio e ti schiaffeggia, accedi a Facebook e ti travolge. Non accendi nulla ma la senti lo stesso, se chiudi gli occhi ne cogli addirittura il fruscio – silenziosa e strisciante, percola e serpeggia dentro di te. La stupidità, come definirla? Con quali strumenti affrontarla? Conscio in anticipo dei nostri affanni, Robert Musil, a Vienna, nel 1937, tenne sull’argomento una bellissima conferenza che, a leggerla oggi, sembra concepita ieri. Fu la sua ultima apparizione pubblica prima della fuga in Svizzera e della morte in esilio, il testo integrale lo si trova in libreria sotto l’inequivoco titolo Sulla stupidità (SE editore, 80 pp., 12 euro). Cimento non indifferente, e già dopo le prime battute lo scrittore sembra tentato di deporre le armi. “Mi trovo in preda a una grande insicurezza” – dichiarò all’uditorio della Lega austriaca del Lavoro – “nella convinzione di dover sfidare una forza psicologica possente e straordinariamente contraddittoria. Preferisco, dunque, confessare subito il senso di inferiorità che provo nei confronti della stupidità: non so che cosa sia”. Scarsa, infatti, la letteratura in materia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE