In un vecchio libro di Carlo M. Cipolla c'è l'Italia pandemica di oggi

Cialtroni, tribuni da quattro soldi, virologi straparlanti, politici impanicati e furbastri, medicinali salvavita che la vita la strappano e ovviamente lui, protagonista assoluto: il virus. Il più grande errore degli uomini è quello di pensare che l’esistenza sia un eterno presente, quasi che il passato non esista e che ciò che viviamo sia unico. Mai accaduto prima. Figurarsi. Ovviamente non è così e la lettura in questi giorni di un vecchio libro di Carlo Maria Cipolla sulla peste e sul tifo nell’Italia rinascimentale (“Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento”) consente d’immergersi in un turbinante incrocio tra presente e passato, cronaca e storia, al punto che leggendo ciò che accadeva a Firenze nel 1600 non si capisce più se si sta parlando di oggi o di quattrocento anni fa. Straniante, tragico, ma a tratti pure comico.

