Il caso Anthony J. Broadwater: il buon cinema svela l'errore della cattiva letteratura

Il 2 ottobre 1955, “Revenge” dava il via alla serie “Alfred Hitchcock presenta”. Diretto dal regista medesimo, l’episodio narrava la storia di una coppia: il marito torna dal lavoro, trova la moglie svenuta, malmenata da uno sconosciuto. “Vendetta”, pensa il marito, quando la consorte (Vera Miles di “Psycho”) riconosce in un passante l’aggressore: “Eccolo è lui”. La vendetta viene eseguita. Neanche mezz’ora dopo, l’aggredita vede un altro uomo per strada e punta il dito “E’ lui, è lui!”. A un’età impressionabile venivano i brividi. Come nell’episodio del poveretto che finalmente ha tempo di leggere – fuori c’è il deserto nucleare – e gli si rompono gli occhiali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE