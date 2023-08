In città ci si consola tra afflitti, augurando la grandine

Agosto in città non si augura manco ai piccioni. E’ quasi ora di migrare, tra poco qui sarà solo un deserto di nessuno, dai vuoti bisogna salvarsi. Si fugge tutti, con le macchine impacchettate, coi treni regionali, con le carriole. Agosto è per andarsene, non per restare. Tempo di tregua. Di chiudere la baracca, perlomeno. La pacchia per qualcuno non comincia neanche, prevista una misera settimana verso Ferragosto, e tutto qui, te la fai bastare. Sempre solida e più ampia invece la fazione estiva, la quota abbiente e gaudente dell’utenza umana, già impegnata a farci invidia coi post dal mare anzitempo da giugno. Sulle isole. Con le barche e senza pudore. Certi con gli aerei privati, sfacciati e inquinanti, beati loro. Ci si potrebbe incazzare con questi invece che con la fontana di Trevi. Gioventù, pensiamoci. Agosto te lo pigli come viene, qualcuno anzi non lo può proprio vedere, gli garba l’oscurità d’autunno e le castagne tappati in casa, e vorrei tanto essere una di loro. “Io non trovavo il mondo triste, lo trovavo bellissimo, solo che a me per qualche ragione oscura era vietato di celebrarne le radiose giornate”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE