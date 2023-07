Estate dal vivo: concerti, festival e cinema

Se queste temperature non fanno dormire, non resta che sognare l’Antartide o aprire la finestra e subire l’omonima canzone cantata dai Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Olimpico. A mezzanotte ci ritroviamo nell’unico fast food aperto di Corso Francia circondati dai fan del gruppo bergamasco che qualcuno definirebbe “lanzichenecchi” viste le t-shirt color giallo sbiadito che indossano. “Siamo solo mostri con una grande paura di trovare un bambino sotto al letto”, leggiamo su una. “Paura mai”, canta invece il romanissimo Ultimo che con il suo live negli stadi è in realtà primo. A farci pensare al freddo senza provarlo ci pensa Nada che infiamma l’Ultima Spiaggia con la mejo Capalbio. Tra le sdraio e gli ombrelloni blu c’è una scatenatissima Barbara D’Urso, ma manca Francesco Rutelli, impegnatissimo alla sesta edizione di Videocittà al Complesso Eni del Gazometro, il festival della visione e della cultura digitale da lui ideato e diretto da Francesco Dobrovich. Più di 20mila le presenze nelle tre serate dove abbiamo incontrato anche Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal e Francesca Via, direttore generale della Fondazione Cinema per Roma, che a Corviale è riuscita a portare Carlo Verdone e molti altri. “Troppo Forte”, “Viva il cinema!”.

