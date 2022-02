Il segreto di Verdone rivelato alla Nuvola dell'Eur: l'ansia “ti divora ma ti dà anche il turbo”

L'attore romano, insieme a Margherita Buy e Francesca Marciano, per i 30 anni del film Maledetto il giorno che t’ho incontrato

Roma è (anche) questo: si va dall’opening del museo dei Palloncini a Prati con Luca Argentero e Cristina Marino, alla Mostra Italia Geniale al Mise col ministro Giorgetti, che festeggia l’apertura al pubblico della sede a Palazzo Piacentini con un’esposizione/manifesto del nostro disegno industriale. Tra una Moka Bialetti e un Campari Soda by Depero, è la city car Isetta ad attirare la nostra attenzione con la Carta da Lavoro di Sironi.

La Giovane Donna seduta e scomposta di Picasso piace molto a Lella e Fausto Bertinotti, tra i protagonisti del vernissage ospitato da Alda Fendi nella sua Rhinoceros Gallery. E’ un percorso speciale quello realizzato da Raffaele Curi per la mostra, dalla video proiezione de La Templanza alle immagini di Parade con musica di Satie e soggetto di Cocteau.

Apprezzano il tutto Miguel Gotor, Umberto Croppi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo per la gioia di Alessia e Giovanna Caruso Fendi, ma ancora di più il drink alcolico in terrazza con vista sull’Arco di Giano. Poi, di corsa alla Nuvola all’Eur per i 30 anni di Maledetto il giorno che t’ho incontrato con Carlo Verdone, Margherita Buy e Francesca Marciano. “L’ansia – ribadisce lui – è una madre matrigna, ma dà un turbo in più”.