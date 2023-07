D'estate fa caldo, ma per fortuna c'è lo smart working da Ansedonia o Sabaudia

E’ dunque peggio di altri anni? Parliamo del caldo, che in queste ore è l’argomento principale in città. Anche se, forse, per sentirlo di meno, sarebbe meglio non parlarne affatto. Con un interrogativo fisso in testa: quanto durerà? Su questo punto vogliamo rassicurare: secondo Meteo AM, il sito dell’Aeronautica militare (per molti l’unico davvero affidabile, con le previsioni che non superano i 5 giorni), dopo i 41 gradi, da domani si torna su più vivibili 35 di massima, e questo significa che la sera scenderà anche la minima (“è la sera che lo soffro, il caldo”, ripete un amico, come una litanìa). Ma la prossima settimana ci sarà un nuovo picco oltre i 40: insomma, fino a fine luglio si balla (o meglio si squaglia), poi ad agosto chi vivrà, vedrà (ma dovrebbe andar meglio). Il raffronto mentale va con gli altri anni, ma – senza voler fare i negazionisti rispetto al cambiamento climatico – a Roma, specie a luglio, il caldo c’è sempre stato. Con estati già memorabili: alcuni ricordano quella del 2003 (“andavamo in motorino a Ostia per incamerare aria”), altri quella dell’anno scorso, quando il caldo non mollò la presa fino a fine agosto (“arrivammo a Fiumicino dalla Turchia e sembrava di stare a Riad”). Insomma, i ricordi s’accavallano, s’intrecciano e si confondono: era quell’estate di Salina o quella prima della Grecia? Ma in fondo la città è abituata, perché poi, tra 38 e 41 gradi, non c’è molta differenza. Anche perché, rispetto a Milano, qui l’umidità è minore. I romani, ormai, sul tema sono preparati e resilienti. Dagli inizi di luglio la città si mette in modalità “minimo sindacale”: la proverbiale indolenza raggiunge i massimi. Questo non significa che la città si fermi, anzi. Ma si va col freno a mano tirato, per non sprecare energie. Si affronta tutto ciò che non si può evitare, per il resto meglio rimandare a settembre (“chiamami appena torni dalle ferie che organizziamo”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE