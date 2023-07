Il caldo d'estate e i soliti strilli ideologici

La chiacchiera sul caldo ha un effetto moltiplicatore smisurato. A Roma c’è afa e siamo sui 40 e oltre, il che non impedisce alla città di vivere come si può, con qualche accorgimento e legioni di visitatori e graffitari impegnati con il Colosseo, ma a Wimbledon ieri si stava benone, in giacchetta sportiva, mica male anche Amburgo, fresco delizioso in Engadina. Rilevare il carattere non apocalittico del caldo, per quanto fastidioso e in alcuni casi o latitudini pericoloso, diventa un’attività antisociale, un censurabile bastiancontrarismo, prossimamente un reato penale di concorso esterno in negazionismo climatico. Ricominciamo con Cerbero, Caronte, l’Inferno del New York Times (ieri a New York 29 gradi). Qui non si volle approfittare, per quanto riguarda l’Italia, di un maggio freddo, di un giugno fresco e di una prima settimana di luglio abbastanza gradevole. Siamo negazionisti responsabili. Speravamo nel fair play, in ritorno.

