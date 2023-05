Consigli per indurre i peggiori dipendenti dal lavoro a farsi una vacanza

Mi occupo di viaggi da una vita, per mestiere e per passione, e in questi mesi a ridosso dell’estate, quando i milanesi cominciano a sentire il richiamo di spiagge e baite, i miei amici mi chiedono consigli. Dal generico: “Costa, dove vado in vacanza quest’anno?” a quesiti più specifici come: “È vero che non c’è una zona fumatori nell’aeroporto di Bangkok?”. Tra i miei amici, però, ce n’è uno che non mi ha mai chiesto una dritta: né per una gita fuoriporta né per un’avventura alla Pechino Express. Questa persona, che per rispetto della privacy chiameremo Pasquale, è patologicamente dipendente dal lavoro. Se gli telefono per chiedergli che sta combinando, fosse anche Ferragosto o la Befana, festività vicina al mio cuore, lui mi risponde sempre: “Sto lavorando”. Il fatto che monitori lo smartphone anche di notte vi fa capire che l’economia cognitiva di quest’uomo (sedicente di sinistra) è di chiara matrice neoliberista, se non addirittura cyborg. L’unica calamità che può costringerlo a lasciare Milano è un impegno oltre le Colonne d’Ercole del Forum di Assago. In quei casi, Pasquale saluta compagna e figlia come se dovesse partire per il fronte e mette in valigia portatile, telefono e caricatore. Il resto, salvo una modesta trousse in twill Blu Savoia con il minimo legale per l’igiene, è poco rilevante. Per lui le creme solari non sono il siero per la vita eterna, ma una trovata di marketing per farci dimenticare che la spiaggia è l’anticamera del melanoma. Poiché tutti conosciamo almeno un Pasquale, eccovi cinque consigli per convincere il più inamovibile dei vostri amici a prendersi una pausa lontano da casa.

