Ed è già sapore di mare

Ad agosto pandemia non ti conosco. Campeggi, appartamenti, bed & breakfast. Il boom di prenotazioni per la prossima estate, soprattutto in Italia, somiglia a un rito liberatorio. Se pensi alle vacanze significa che sei ancora vivo

Comunque vada, prenotiamo. Quali che siano i colori, gli Rt, le proiezioni, le curve, i bonus e i ristori, programmiamo le vacanze estive, certi che il virus ci darà una tregua, il vaccino una copertura, Draghi gli schei, l’Europa una meta; convinti che fermare un appartamento su Airbnb sia, oltre che di buon auspicio, un esercizio di slancio vitale. Se pensi alle vacanze, significa che sei ancora vivo, e non hai la pandemic fatigue, né la depressione, e sei rimasto italiano, perché un italiano a tutto s’adatta e a tutto rinuncia meno che al buono pasto, alle vacanze e al telecomando. Passi la Pasqua in cattività, ma ad agosto pandemia non ti conosco. Se prenoti, peraltro, hai la benedizione di Mario Draghi, che venerdì ha detto: lo farei anche io, se potessi andare in vacanza. Noialtri, modestamente, possiamo. Si prenota un po’ per poter vivere.