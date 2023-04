Prendere un aereo ci libera da ogni paraocchi occidentale e rende più felici

Più passa il tempo e più ne sono convinto: viaggiare fa bene. Ogni volta che sono in giro per il mondo, per lavoro o per piacere, ho l’impressione di stare meglio. Per esempio, appena atterro a Bangkok, mi sembra che vada tutto per il verso giusto (sensazione più unica che rara), perché è la città più facile del pianeta. Intorno a te, vedi solo gente felice, perché anche loro sono lì e stanno vivendo come te il momento migliore della propria esistenza. La sensazione di appagamento è contagiosa: neanche un drammaturgo francese dei primi del Novecento riuscirebbe a essere triste a Bangkok. Tempo una settimana e perfino Antonin Artaud si trasformerebbe in Antonella Clerici. Quando si è presi dall’estasi del viaggio, deprimersi è più difficile: ho delle valide ragioni per alzarti dal letto e mi va di lanciarmi in situazioni che, qui in Italia, eviterei a ogni costo. Riscopro il piacere del contatto con la natura, ho degli sprazzi di mondanità e da Ornella Vanoni mi trasformo nell’antropologa Margaret Mead, perché mi sento ben disposto ad accogliere con gioia tutte le particolarità e le stranezze della cultura che mi ospita, eccetto un’eventuale epidemia di febbre emorragica.

