Decalogo dei nuovi tabù. Come cambia il nostro immaginario collettivo

Recitare. Durante il regno della prima Regina Elisabetta, ai tempi del Globe Theatre, il problematico drammaturgo William Shakespeare organizzava comizi transfobici di grande successo come Sogno di una notte di mezza estate e metteva in scena l’opera di “propaganda nera” più nociva nella storia dell’imperialismo eurocentrico: Romeo e Giulietta, un concentrato di violento proselitismo per coppie etero, altamente ingannevole e fondato su una traumatica serie di ricatti emotivi. Oggigiorno, per fortuna, le perle di hate speech declamate da Romeo e Giulietta sono rintracciabili solo spingendosi al di là degli Urali, tra le più controverse propaggini ortodosse del cristianesimo. O nella tv del pomeriggio.

