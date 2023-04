Ora che la depressione non è più un tabù, si rilegga Robert Burton

Viviamo nell’èra del disturbo mentale pubblicamente accettato? Ci si autodiagnostica qualcosa, e si legittima come fosse la caratteristica di un segno zodiacale, per giustificare i propri comportamenti, ora che non esistono più i manicomi, almeno in occidente. Non c’è più il terrore di dire “sono pazzo”, quando magari sono solo piccole nevrosi esacerbate che una volta i borghesi mettevano sotto il tappeto spaventati dall’essere esclusi dalla società. Spesso anche i kink sessuali ormai si possono tirare fuori, almeno in certe bolle, senza essere etichettati come freak. Delle proprie fobie si può parlare in pubblico perché il giudizio altrui diventa oppressione se non è accogliente. Eppure, nonostante si crei quasi una comunitaria seduta psicoanalitica, in un ambiente in cui le vecchie morali non dovrebbero funzionare più, ci si cura con le medicine oltre che con le sedute. L’adderall vende come il pane fatto col lievito madre, e la gente non ha paura a cena di parlare degli antidepressivi che prende, si postano sui social le foto della scatolina di Xanax vicino ai bicchieri di vino bio, ci si ride su, sul quanto “non sono me stesso prima dello Zoloft”, o “non parlarmi prima di aver preso il mio Prozac”.

