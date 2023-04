I maghi scioperano, ma questo astrologo è crumiro. Il nuovo Oroscopo fisso

L’oroscopo della settimana è sospeso; causa sciopero indetto dal nostro sindacato di base (C. M. A. C., Confederazione Maghi e astrologi comunisti) che interessa il 97 per cento della nostra categoria. Per non essere precettati, garantiamo i servizi essenziali. Cioè: previsioni vaghe e prive di fondamento a differenza delle altre volte. Precise in luoghi fatti circostanze numeri vincenti lotterie (italiane ed estere).

