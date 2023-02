Oroscopo fisso, l'unico che ti insulta gratis con giuste ragioni

ARIETE

La notizia divulgata (da me) in merito al ritrovamento della salma di Antinoo è priva di fondamento! Il bellissimo ragazzo che si perdette nelle acque del Nilo e fece impazzire l’imperatore Adriano. Qualcuno si potrà a questo punto chiedere: benissimo, ma cosa c’entra con l’Ariete? Rispondo volentieri: niente! Tenete conto che il custode di Villa Adriana per delibera delle Belle Arti (1891) deve sempre essere dell’Ariete. A nulla sono serviti i ricorsi al Tar. Quando il vecchio custode urla ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! A tutte le ragazze che visitano il luogo, per cui viene licenziato, il bando per ricoprire tale incarico non contempla nessun requisito. Tranne appunto essere del segno più brutto dello zodiaco.

