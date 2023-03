Niente milleproroghe per i nati sotto il segno del Toro

Solite disgrazie nell’Oroscopo fisso e una piacevole novità: i voti delle agenzie di rating su base zodiacale. Se non vi fidate, fate bene

ARIETE

Settimana negativa rating Standard & Poor’s, BBB--- siamo al limite di titolo spazzatura in termini economici. Siete stati per l’ennesima volta truffati, ben vi sta. Quante campagne pubblicitarie governative per mettere in guardia gli utenti di non acquistare dai pataccari negli autogrill… niente. Voi Ariete siete sempre convinti di acquistare un Rolex ufficiale per 50 euro. A questo punto non vi resta che fare i pataccari anche voi. vi consiglio la Milano-Laghi, ottimi sono i clienti svizzeri (guadagni immediati). E di solito non tornano indietro per lamentarsi. Ciao.



TORO

Il manifesto di Ventotene non è mai esistito. Con questa sconcertante dichiarazione a una radio toscana, debuttate come dj. Finalmente un segno di verità. Subito venite licenziati dall’editor comunista. Anche perché dopo questa bellissima dichiarazione vengono ritirati tutti gli spot pubblicitari. Contro questa delirante uscita contro l’Ue che mette in stato d’infrazione l’Italia. Per poi essere espulsa. Mai come in questo caso è adeguato il detto: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Inutile dire che vengono sospesi anche i fondi stanziati da Bruxelles per il Pnrr. Per lei (del Toro): lo stabilimento balneare ereditato dal nonno che la vostra famiglia in cento anni ha valorizzato (ristorante, dancing, ecc) vi viene confiscato. Nessuna proroga per i balneari del segno del Toro. Per gli altri gestori di spiagge (degli altri segni zodiacali) la proroga per le gare slitta al 2079. Dispiace per quelle ragazze del Toro, ma un piccolo contentino sui rilievi anche del Quirinale dovevano farlo, come governo. Quindi il milleproroghe viene rinviato alle Camere con questa discriminazione zodiacale. Anche le opposizioni votano con il governo tranne due deputati (dell’Acquario), a loro viene impedito dal presidente della Camera di entrare nella mensa di Montecitorio per anni 1.



GEMELLI

Rating della settimana BB++, a un passo da buttare tutta la vostra esistenza alle ortiche. Auguri. La vostra proposta di buttar giù (tramite ruspa) Palazzo Pitti è stata accolta dalla regione Toscana. Dispiace, perché la prima sfilata di alta moda nel mondo si è svolta qui. Ed è appunto per l’onta che tale edificio va abbattuto, le macerie buttate nell’Arno (o altro fiume in zona). La regione Lombardia sta invece valutando l’altra vostra interessante proposta: buttare giù la villa Reale di Monza e nel parco (il più vasto in area urbana del mondo) ampliare il famoso autodromo. Più costruzione di due stadi nuovi per Inter-Milan con adeguati parcheggi. In pratica il parco sparisce, come il milione di m2 di verde usati per l’Expo. Giustamente.



CANCRO

Valutazione Standard BB - - - Poor’s invece BB++, mai nella storia di questa gloriosa agenzia di valutazione rischi avevano espresso due voti differenti… tanto che non essendo più credibile sui mercati finanziari, dispiace dirlo, fallisce per colpa vostra. Per quanto riguarda l’amore niente da segnalare. Il vizio che avete di annusare i piedi alla partner o a lui vi espone a critiche anche sul lavoro, per cui verrete per questo motivo licenziati. E’ giusto o sbagliato mischiare lavoro e comportamenti privati? Non so. Il risultato è che siete disoccupati, non avete diritto a nessun sussidio proprio per tale vizio. Procuratevi documenti falsi.



LEONE

Diciamo subito che le donne che praticano culturismo femminile sono per il 99 per cento di questo nobile segno. Di solito si fidanzano con Scorpione dediti alla gara più massacrante: 50 km a nuoto in acque oceaniche, 200 km in bicicletta, maratona in salita sulle Dolomiti, tutte gare una in fila all’altra. La disciplina ha un nome, non ricordo adesso e non ho voglia di vedere su Google. Lui comunque si vede anche con un’altra, in pratica ti tradisce. Di solito sono commesse molto belle delle boutique in centro a Genova. Se non vuoi perderlo non indagare, se lo metti alle strette lui sceglierà la commessa bellissima di 25 anni. Vai avanti tranquillamente con il culturismo. E tieni il tuo maschio nonostante… va a mettere il biscotto in un’altra località (volgarmente parlando).



VERGINE

Basta fare l’oroscopo a questo segno. Infatti fino al nuovo millennio non vedo niente di buono per chi nasce sotto questa sciagura. Ma sì! Qualcosa diciamo. Vieni offeso per strada da dei minorenni, non una volta ma più volte. Inutile lamentarsi, le autorità danno ragione a loro. I minorenni lo sanno, per cui vanno a rubare al supermercato il cui titolare di solito è del segno dell’Ariete. E’ un caso, questo loro non possono saperlo.



BILANCIA

Diciamo subito che le donne più belle del mondo appartengono a questo segno. (Fare una verifica se non siete convinti). Nonostante tale dono sono le più sfortunate in amore. La tendenza anche questa settimana è così. Pianti a dirotto per l’ennesima delusione, ma non siete forse voi a scegliere tutti uomini con la testa da delinquente? No, non penso.



SCORPIONE

Avete il brutto vizio di pronunciare frasi all’amata come: “Farò tutto quello che dici tu”. L’errore più grande che può fare un fidanzato. Infatti… non è il caso di mettersi il tubo del gas in bocca e aspettare mestamente la fine. Piuttosto la vostra digestione come va? Mi risulta non riuscite più a digerire nemmeno un mirtillo. Consiglio Xatral da spalmare prima di coricarsi in stalla, trattamento prolungato. Se non dovesse dare beneficio andate avanti a sbadigliare davanti a tutti e continuerete a sentirvi dire: scusa, non hai digerito?



SAGITTARIO

Lo shampoo per lavare il cane può benissimo venire usato anche per altri scopi? Ma non diciamo cretinate. Si usa solo per quello. Ma voi Sagittario cosa avete in mente? Di sovvertire l’ordine costituito? Vecchi massoni golpisti. Inutile dire che tutti i golpisti sono Sagittario… non tutti i Sagittario sono golpisti. Per lei: dispiace dirtelo ma qualcuno doveva prendersi la responsabilità e farti sapere la verità: ormai non sei più una ragazzina. Per il resto tutto bene.



CAPRICORNO

Al salone nautico di Genova quest’anno non sono graditi i visitatori del Capricorno (maschi). L’anno scorso era la volta dei Bilancia. Inutile protestare, l’unica eccezione è se acquistate un natante. Ma solo per curiosare negli stand, sono banditi. Il prossimo anno tocca ai Gemelli. Per me è una regola bella e originale, non parliamo a sproposito di razzismo. Anche se in questo caso lo è.



ACQUARIO

Standard & Poor’s si rifiuta di darvi il rating, mai successo prima. Smettetela di baciarvi con la vicina di casa di 73 anni. Vi hanno chiuso il profilo TikTok per diverse lamentele giunte alla direzione. Sembra che voi abbiate un linguaggio scurrile, anche se a me non risulta. Piuttosto perché su Instagram vi comportate da maleducati e su TikTok no?



PESCI

Quando ti decidi a cambiare i sanitari di casa? Anche il lavandino in cucina. Che vergogna. Non è che lo usi anche per altri scopi meno nobili? Comunque per me dovresti essere un segno depennato dallo zodiaco. Per essere completo in modo totale lo zodiaco dovrebbe avere solo dieci segni.